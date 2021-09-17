宏佳騰(1599)去年營收創新高，配息2.04元今日除息。開盤參考價39.5元，股價開低為38.75元，目前股價約為39.05元，暫呈現貼息。

宏佳騰8月合併營收3.49億元，雖年減約5%，但月增20.32%，第三季營收有機會比第二季成長；1~8月合併營收21.84億元，年增率為26.67%，維持成長力道且續創同期新高。

宏佳騰為沙灘車代工以及機車品牌商，今年以來營運續穩健。2021年上半年合併營收為15.44億元，年增34.71%，毛利率年增4.67個百分點至27.06%；稅後淨利1.56億元，年增約2.4倍，EPS為2.11元。上半年營收、獲利雙創同期新高，且由於產品組合優化，使得獲利成長幅度優於營收增幅。

宏佳騰第二季營運穩定，單季合併營收7.86億元，年增27.96%；毛利率26.31%；營業淨利0.88億元；淨利約0.76億元，年增127.59%，季減5.7%，每股淨利1.03元。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，後疫情時代，歐美各國陸續解封，帶動Polaris與YAMAHA兩大ATV(沙灘車)廠持續拉貨；加上內銷具備高CP值、智慧科技的電動車持續獲得消費者青睞，因此上半年繳出一張漂亮的成績單。

展望下半年，隨著歐美各國疫苗施打率逐漸提升，陸續傳出解封的消息，戶外活動增加。台灣是全球沙灘車生產大國，歐美對於沙灘車供不應求的狀況從去年即可看見，且這股成長力道一直到今年上半年持續存在。受惠高毛利的沙灘車產品需求暢旺，為宏佳騰的營運帶來動能。