歐股出現連續第三天的上漲。市場舒緩了對地產開發商中國恆大資金吃緊的擔憂，全球市場情緒開始好轉，投資人也等待新的商業調查數據的公布。

周四泛歐Stoxx 600指數早市上漲3.41點或0.74%，為466.61點。指數目前預計本周將以堅實上漲收尾。

恆大先前表示，已「解決」境內債券的票面利息支付問題，恆大在港股先是上漲了近30%；此後，董事長也出面安撫投資人。

然而恆大在法蘭克福股市上市的股票，早盤下跌20.4%。

IHS Markit九月的商業調查，以及英國央行的貨幣政策決議，都將在周四稍晚公布，投資人將尋找上漲或政策軌跡改變的線索。

英國皇家郵政上漲1.5%。得益於信件量的改善和英國包裹營收的增加，該公司預計上半年營業利益飆升。

法國車用零件供應商Faurecia上漲3.2%。儘管全球汽車產量大減，該公司下調今年主要財務目標，股價仍上漲；競爭對手Valeo股價也上漲3%。