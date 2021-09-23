和泰車(2207)看好商用車需求，推出HINO六期安規全車系百萬零利率預購優惠。受惠疫情間及後疫情時代，物流業蓬勃發展，帶動公司今年前8月5噸以上商用車銷量較去年同期成長22.9%、3.49~5噸車成長55.5%，公司預期商用車全年銷量9350台，將創新高紀錄。

和泰汽車8月整體合併營收186.67億元，雖月減13.36%、但為歷史同期最佳。今年1~8月和泰車共售出約9.54萬台乘用車，市佔率32.6%，整體合併營收達1708.68億元，年增13.67%，創歷史同期新高。

本月隨台灣疫情趨緩、解除三級警戒，目前車市買氣好轉。預料9月車市規模可望比8月上揚，和泰車穩坐市佔龍頭，營收亦有望增添成長動能。

展望今年，和泰汽車先前表示，台灣疫情逐步趨緩，加上政府汰舊換新補助延續，預估全年台灣車市規模為44萬台，較去年減少3.86%，不過和泰車自家銷量目標15.4萬台，市佔率35%，挑戰歷史新高。

HINO商用車台灣總代理和泰汽車，也看好商用車市場，預計在今年11月11日發表六期安規日野新車，全車系除了符合六期嚴苛的排放標準外，也提前對應2022年1月才會實施的車輛安全法規。和泰汽車即日起推出HINO六期安規全車系百萬零利率預購優惠專案，年底前購車即享100萬36期零利率。