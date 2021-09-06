泰國政府6日表示，8月份消費者物價指數(CPI)年減0.02%，是5個月以來首次下降，主要是因為當地政府祭出一系列補助所致。

市場普遍預估值為增加0.34%，7月則是成長0.45%。泰國政府指出，這些體恤民眾政策包括學費減免、水電費補貼，以及部分食品降價等可減少日常生活負擔。倘若這些政策沒出台的話，泰國最新的CPI將可望成長1%以上。

泰國政府說明，若這些惠民政策一直實施到2021年12月底的話，那未來這幾個月的CPI可望都是負成長，不然，應該都是正數。泰國新冠疫情尚未好轉，因此這類優惠補助政策，應該還是會繼續實行。

泰國政府也預測2021整年的通膨率可能不會到1%，最近則預估在0.7%至1.7%之間。

泰國8月核心CPI則年增0.07%，低於預估值可成長0.18%。2021年前8個月，泰國整體CPI年增0.73%，核心CPI也成長0.23%。