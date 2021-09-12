高雄市經發局力邀日本福岡創新創業中心與t-HUB內科創新育成基地交流為有意赴日本發展的新創業者解惑。（高市經發局提供）

行政院核定「5G AIoT創新園區」計畫，將高雄「亞灣新創園」納入當中，預計10月揭牌營運，近70家新創團隊等單位參加，可望成為國際級創業生態聚落。高市經發局則力邀日本福岡創新創業中心與台北t-HUB內科創新育成基地線上交流，挺新創團隊「錢」進日本。

經濟部中小企業處指出，「亞灣新創園」設在高雄軟體園區，共計1356坪空間，規畫獨立空間25間，設有Coworking Space、會議室、展演空間等，可作為引進國際加速器，培育新創業者的最重要場域。

中小企業處表示，進駐該園區廠商可享第1年免租金、第2年半價的「一免兩減半」優惠，8月啟動招商後，有近70家新創團隊、國際加速器及育成中心參加，未來將持續建構友善新創發展環境，吸引國內、外團隊人才進駐。

該案經立委賴瑞隆多次質詢及提案爭取下，經濟部將列入5G AIoT創新園區計畫中，並由中小企業處統籌規畫，編列9.5億元預算。賴瑞隆提到，未來亞灣新創園串連南部科技產業廊帶，將帶動產業轉型及新創發展，促進人才交流、吸引資源及創業能量。

高市府經發局近日與日本福岡創新創業中心與台北t-HUB內科創新育成基地共同舉辦「愜意下午（cozy afternoon）」線上交流活動，吸引逾35家國內新創業者參與。會中三方各自簡介新創輔導機制，福岡創新創業中心也介紹到福岡創業可享有的補助與一站式服務。

高市經發局長廖泰翔指出，市府積極與貿協合作助攻業者拓展海外商機，像今年越南展高雄館就創造1450萬美元商機，而日本是許多台灣新創業者邁向國際市場首選，其中福岡更被訂為「國家戰略特區」，在法規、政策上積極營造適合新創的環境。