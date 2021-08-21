高雄一名14歲陳姓少女，7月離家北上尋找住在新北市的23歲林姓男友，2人19日前往石碇區楓林橋下散步，為了搭救不慎落水的林男，反遭溪水沖走不幸溺斃，由於陳女離家1個月來都與林男在一起，林男因而涉及「略誘罪」遭警方函送法辦，林男淚流滿面表示，女友跟他說想要一個完整的家，曾要求與他結婚，想不到她這個的夢想還沒完成，卻已天人永隔，讓他悲痛不已。

警方調查，陳姓少女父母離異，她與父親同住於高雄市，7月初與家人相處不睦離家出走，北上投靠在交友軟體認識的林男。林男向警方表示，少女曾向他抱怨與父親相處不睦，希望能到新北投靠他。

林男不敵請求，就在中和幫女友租了一間6500元的房子給她住，自己下班就會到租屋處陪女友，林男還 說，女友曾對他說希望2人能結婚，想要一個完整個家，因為被女友真情感動，本來打算25日到高雄幫朋友慶生時，送女友回去順便見她家長，孰料卻遇意外天人永隔，林男痛哭說：「真的想跟女友在一直在一起，只要能彌補的，我能做到盡量做，因為她畢竟是為了救我。」

19日下午2時許，2人前往石碇區八分寮楓林橋下散步，林男不慎跌落水中，少女為救他，反而落水遭溪水沖走，在景美溪上載浮載沉，林男被附近釣魚的民眾救起，少女則不知去向，警消獲報前往救援，20日上午11時許，在落水處下游約30公尺處水下發現陳女遺體，警方隨即通陳父北上確認身分。

陳父表示，女兒離家後即通報失蹤，她的手機定位在新北，林男應該要勸她返家，竟帶到溪邊發生憾事，根本是林男落水後把女兒拉下水，將會對林男提告。