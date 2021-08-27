27億威力彩在23日由新北市三峽區的幸運得主抱回，讓大票人民發財夢碎。有網友開獎當天拍下威力彩的照片傳給店長，詢問對獎方法，結果店長發現有中獎，她立刻霸氣說「店長再見，離職」，原po以為中了1000萬，但其實只中200元，發現事實的她立刻求饒，請店長讓她繼續工作，對話過程十分爆笑。

一名網友在《Dcard》發文，提到有同事拍了威力彩照片給店長，並表示不會看有沒有中獎，結果店長發現中獎了，女同事立刻開心的表示「店長再見，離職」；後來店長告訴女同事，她其實只中了200元而已，「這樣就要離職，好啊，我接受，我再請新的人，掰掰」。

女同事嚇得趕緊求饒說，「不要啦，我還要繼續做，我傻眼，以為我中1000萬元」。店長笑到把這段對話記錄傳給原PO，原PO也忍不住大笑「我以為會馬上少一個同事呢！」

貼文一出立刻引起網友熱議，「給妳200，離職來當我女朋友！」、「還好她沒有直接嗆店長，罵店長祖宗十八代，不然我看他跪下也沒用了」、「看來是個好同事，不然店長就直接讓她走了吧」、「幸好我從來都沒有僥倖的心態，錢省下來去吃好一點的比較實在」。