為鼓勵雇主提供工作機會僱用失業勞工，台中市府勞工局向勞動部申請補助辦理「安穩僱用計畫」獎助津貼，雇主凡雇用經台中市就業服務處推介失業勞工，且符合規定連續雇用滿30日，即可申請獎助金，勞雇雙方均可領取雇主最高可領3萬元，勞工最高可領2萬元。

勞工局長張大春表示，新冠肺炎疫情衝擊下，因企業業務縮減或關廠歇業而被資遣的非自願離職勞工增加，也有本身為自營作業者但因疫情而收入銳減的職業工會勞工，為鼓勵雇主多僱用勞工，勞工局推動「安穩雇用計畫」獎助，無實施減班休息且投保就業保險的民營企業、團體或私立學校的雇主皆可申請。

此外，勞工局於今年7月12日加碼推出「安穩僱用計畫2.0版」，只要現行無投保勞工保險或就業保險的民眾皆可申請，擴大雇主僱用勞工對象的資格並鼓勵勞工就業，提供雇主「雇用獎助補助」、提供勞工「就業獎勵津貼」，創造勞資雙贏。

去年7月參加安穩雇用計畫的小如，前一個工作單位為紡織工廠，因公司受疫情波及業務緊縮被資遣，失業後到台中市就業服務處辦理失業給付申請，就業服務員一開始協助小如至幾家公司前往面試，但因疫情影響訂單不穩定，公司用人策略趨於保守，致小如幾次面試都無法成功就業。

勞工局推出「安穩僱用計畫」獎助津貼後，就業服務員評估小玲非自願離職的身分及資歷符合「安穩僱用計畫」鼓勵雇主優先雇用的獎助目的與要件，並考量她的職業性向、工作經歷、居住地，媒合小如到台中市海線某家科技公司擔任作業員，並順利錄取上班，成功就業迄今已達1年。

該公司主管表示，小如工作認真負責，除完成公司交付的工作外，也會主動協助同事的業務，與同事相處融洽，公司穩定雇用小如，已請領到安穩雇用計畫的獎助金3萬元。

小如感謝勞工局因為疫情所推出的安穩僱用計畫，讓她重新就業，公司也感謝因為這項計畫，獲得小如這名不可或缺的產業生力軍。