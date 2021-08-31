五倍券10月即將上路，南台灣觀光產業聯盟總召林富男今（31）日怒轟，五倍券沒有排富條款及指向性，恐幫不了受困的觀光等產業，而國旅券也只發12億元，錢不夠根本不實際，他怒轟行政院長蘇貞昌不接地氣、不食人間煙火，甚至連行政院觀光發展推動委員會已經3年不召開會議了，他不禁想問政府「真的重視觀光嗎？」

林富男透露，旗下有高雄漢王洲際飯店、墾丁天鵝湖飯店，5月以來已經慘賠1200萬元，漢王飯店更是讓員工放有薪假，遲遲不敢開門做生意，因為一開就是賠，接沒幾間客人，倒不如省下水電費，另也擔心北部重災區有旅客入住，現在疫苗覆蓋率低，又可能藏有確診黑數，因此幾經思考，仍決定維持暫時歇業。

林富男提到，高雄現在有64家防疫旅館，除了防疫旅館以外，旅宿業大家慘不忍睹，但要怎麼救，政府唯有拿出「魄力」來救，現在談什麼辦法都輸給魄力，不管是中央還是地方政府都要想辦法籌措財源，拯救面臨「海嘯第一排」的觀光產業。

針對五倍券，他嘆了嘆氣直言，對於振興飯店業而言，根本沒幫助。首先，沒有排富條款，任何人都可以領，但像他林富男去年三倍券就不領捐贈出去，今年也不會領，他強調若有排富條款，就可以再加碼五倍券，把錢拉高到1萬也說不定。

他也點出，五倍券最大問題在於沒有「指向性」，意即沒有限定花在哪些產業上，民眾若將五倍券拿去買3C，或買機票出國玩，都對於振興國內觀光產業沒有幫助，那麼又何必要印製五倍券，浪費印刷成本，也耗費人力。

如今五倍券上路勢在必行，他建議，行政院可以提供「負面表列」，哪些地方不能消費，哪些地方可以適用，總不能拿這些錢到國外，或是隨便花，而沒有幫助到實際受困的觀光等產業。

至於國旅券政策雖然轉彎，但他直批，換湯不換藥，一樣只有編列12億，每一個人可以有1000元，120萬人可以拿得到，還要全民去抽籤，中獎率才5％，這點錢怎麼叫救觀光？光是今年前半年台北喜來登飯店財報顯示總營業額超過12億5千萬，整個國家只拿出12億要來救國旅，這是什麼概念？所以說根本不食人間煙火、不接地氣。

身為行政院觀推委員的他也爆料，行政院是交通部觀光局的頂頭上司，但本來在前院長林全任內，行政院觀光發展推動委員會會定期開會，但到了蘇貞昌上任後，已經3年沒有召開會議了，他直批「政府真的重視觀光嗎？」

因此，林富男也提出，「三規畫、兩呼籲、一啟動」，包括秋冬國旅獎勵方案、已植疫苗獎勵旅遊、國人跨區跨夜閱讀台灣之美方案、今年度虧損企業房地雙稅減收、力促銀行針對性降息、從速推動行政院觀光發展推動委員會議。