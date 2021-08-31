BNT疫苗將在9月抵台，行政院長蘇貞昌過去在立法院報告時，曾說8月底前會有1000萬劑的疫苗。對此，國民黨台北市議員王鴻薇質疑，這1千多萬劑疫苗「過半靠捐贈」，蘇貞昌昨天竟然還敢大言不慚地說達標，跳票還沾沾自喜，難怪連自家人都看不起。
王鴻薇31日在臉書PO文指出，總統蔡英文在5月底時發文，說6月外購疫苗會到貨200萬劑，加上國產疫苗，8月底會達到1000萬劑。行政院長蘇貞昌在立法院報告時，也說8月底前會有1000萬劑的疫苗。
她指出，事實上，台灣目前累計到貨的疫苗，加上今天下午到貨的，總共1161.68萬劑。其中日本捐了333.85萬，美國捐了250萬，立陶宛、捷克合計捐了5萬。加起來588.85萬，「也就是到目前為止，我們有超過一半的疫苗是靠別人捐的」。
王鴻薇痛批，國外捐贈明明就佔超過一半，蘇貞昌昨天竟然還敢大言不慚地說達標，難道蘇貞昌是有天眼，可以預知美國、日本會大量捐疫苗？跳票還沾沾自喜，難怪連自家人都看不起。最後，她也PO一張圖嘲諷民進黨政府，根本是「說謊國家隊」，把人家送的當自己政績，不會臉紅的。
網友則留言表示，「他神明都敢騙了，何況是市井小民的我們」、「從詐騙到乞討，政績斐然」。
文章來源：王鴻薇 臉書
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