張亞中藍黨魁選戰出奇招 民進黨黨部前送瘟神｜2021.09.06

國民黨主席候選人張亞中今天到民進黨中央黨部前拿關刀說要「送瘟神」，也當場遭警方拿大聲公警告。對於近期有網路民調顯示他領先其他候選人，被懷疑是1450網軍灌票的結果，張亞中說他沒有網軍，他認為是自己的主張跟想法，讓無論是國民黨或是民進黨的人都願意支持他。

張亞中今天找人扮成蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等民進黨政治人物，跪在民進黨黨部前，他自己則手拿關刀，念祭詞，說要「送瘟神」。警方也在現場用大聲公警告其未依規定集會遊行，要他離開，張亞中祭詞念完，做完儀式就拉著假扮蔡總統的人們離開，說這樣送走瘟神了，與警方沒進一步衝突。

張亞中受訪時被問到他的網路民調領先其他候選人，成為「黑馬」，但也有被1450網軍灌票疑慮。張亞中表示，他沒有網軍，但是他對於如何讓國家更好、兩岸更和平，有提出方法論跟務實方法，他相信支持他的很多可能不是黨員，但是認同他的說法，不管國民黨或是民進黨的，都給他很大支持。

張亞中說，從民調可看出趨勢，絕大多數的老百姓，不分藍綠都希望國民黨為台灣跟兩岸做點事情，他要讓更多台灣老百姓聽到他有解決困難的方法，能讓兩岸欣欣向榮，解除敵對，走向和平，「把小池塘變大海洋」。

至於張亞中在政見會上說要募款「3000億打鬼基金」，張亞中表示，已經有人在準備要捐款了，他還跟對方說先不要急，他當選上任後就會成立，他形容這將是「國民黨在野的特偵組」，有機會去瓦解貪權枉法的民進黨，因為正義之士會更願意跳出來而無後顧之憂，他預期用這3億就能摧毀民進黨。