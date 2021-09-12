張亞中。（資料照片）

【洪流洞見】張亞中爆冷成為國民黨黑馬內幕

國民黨主席改選將於9月25日投票，候選人之一的張亞中今天表示，國民黨最大困境就是失去理念，失掉論述，靈魂不見了，頭腦壞掉了，整個身體當然虛弱。

張亞中在中天電視《洪流洞見》節目中指出，兩岸問題是兵凶戰危，從政治對抗到社會對抗，這問題不嚴重嗎？當然選舉2022和2024要贏，可是怎麼贏？靠一個天王加上團結，「我也同意」，請問民進黨沒有天王嗎？民進黨不會團結嗎？

張亞中認為，國民黨為什麼從李登輝開始，特別這幾年被民進黨壓在地上打？國民黨為什麼抬不起頭來？國民黨最大困境在什麼地方？就是失去理念，失掉論述，靈魂不見了，頭腦壞掉了，整個身體當然虛弱。

張亞中直言，大家都批評國民黨，一天到晚拿香跟著民進黨拜，思想被別人牽著走，現在只有一個本事，就是罵民進黨夠爛。「我也同意民進黨夠爛，我罵民進黨從來不會少」，但是解決問題的方法是甚麼？

他痛批，民進黨的問題不在於他要打敗國民黨，問題在他會讓台灣整個消失，會讓中華民國被滅掉，如果讓民進黨搞下去，台灣非常危急。

張亞中強調，他在乎的是國民黨能不能再引領中華民國、為兩岸創造和平，為老百姓創造更好的生活，不是用2022年選舉輸贏檢驗自己，那是當然要贏。當老百姓感覺到是為國家人民在奮鬥的時候，選票自然就過來，這個因果邏輯要搞清楚。