中天新聞今下午四時起舉辦網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位國民黨主席候選人再度同台交鋒。在辛辣提問階段，媒體人彭文正問，中國國民黨、國民黨、台灣國民黨，最喜歡那一個？張亞中直言「中國」兩字的歷史文化意涵，值得驕傲，台灣人也是中國人，但非中華人民共和國國民。

張亞中表示，中國國民黨是孫中山所創建的，他有歷史，百年老店，是值得驕傲的。「中國」有它的歷史文化意涵、豐富內涵，「中國」代表革命先烈用鮮血帶給我們的，「中國」不是指中華人民共和國，我們是中國人，就像要過中秋節一樣，台灣人也是中國人，但是這個中國人不是中華人民共和國的國民。

張亞中說，他只有一個選擇，就是中國國民黨。但是有人主張不要中國，或是改為台灣國民黨。黨員大可公投，經過討論，讓全體黨員決定，尊重黨員集體意志。但「就我張亞中來講」，處理兩岸關係很重要，可以為兩岸和平做出重大貢獻，拿掉中國兩個字，「是斷我們的根」。