中天新聞主辦的《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播辯論會即將登場，近期聲勢大漲的孫文學校校長張亞中進場前受訪表示：「從我最近的民調很高，可以看得出來，其實尋求兩岸的和平是台灣絕大多數的老百姓，不只是中國國民黨的黨員，也包括社會上大家共同的期盼。」

張亞中說，他最大的長處，就是能夠提出救黨、救國、救兩岸的理念，以及堅毅的個性與絕不屈服面對民進黨的決心。

被問到若當選可能會產生的「亡黨感」，張亞中表示，從綠營的媒體裡面聽到這種話非常的可笑，其實稍微有點理性跟良知的就知道，「是民進黨最害怕的一個政治對手，民進黨今天會製造這個謠言，其實就最害怕張亞中當選。」

前彰化縣長卓伯源則表示，很遺憾這場選舉的紛紛擾擾對國民黨形象造成傷害，他從選舉開始就不攻擊任何一個參選同志，他的參選不是為了取代或打敗哪個人，他是要團結國民黨打贏2022、2024。