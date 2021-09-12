新北市板橋某幼兒園群聚感染及社區感染案引起國人緊張，各界對於是否再升回全國三級警戒相當關注。民進黨台南市議員呂維胤表示，經過3個月的三級警戒，好不容易才透過守住疫情和東京奧運表現讓民調慢慢回穩，若再重來一次將重創民眾生活與經濟穩定，對民進黨2022選情將會「很不利」。

有關近來對民進黨不利的輿論風向，呂維胤日前接受香港媒體《中評社》訪問表示，這只是一時宣洩，只要疫情控制得宜，危機就會變成轉機，蔡政府還是可以重拾民眾信任。

呂維胤也坦言，若全國再度升回三級警戒，無論是對民進黨的民調，還是明年的2022九合一選舉都「很不利」。因為疫情影響的不只是民眾黨生活，更重創民眾生計，特別是庶民經濟，像是餐飲、小吃、零售等業別都慘遭嚴重波及，如疫情再繼續下去，民進黨的相關民調與滿意度又會再度下降。

呂維胤指出，近期民進黨民調上升有二大原因：第一，歷經3個多月的全國三級警戒，大家能重回零確診生活，政府防疫民眾肯定；第二，這次國手在東京奧運揚眉吐氣，間接增進了民眾對蔡政府重視體育的認同感。