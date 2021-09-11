身為「戰鬥藍青年」一員的宜蘭泰雅族青年高為人。（圖／取自高為人臉書）

國民黨日前舉辦「年輕人不挺國民黨？還是國民黨不挺年輕人？」沙龍，探討藍綠年輕族群支持度與青年從政議題。身為「戰鬥藍青年」一員的宜蘭泰雅族青年高為人表示，關鍵是2016 年國民黨敗選之後，蔡政府成立黨產會，凍結國民黨黨產運用，這不僅讓國民黨財務陷入困頓，更重創了國民黨的青年培育。

高為人昨日（10）在臉書發文表示，「年輕人不挺國民黨？還是國民黨不挺年輕人？」沙龍是她的主持人初體驗，一開始非常緊張，但在黨內支持下給予她許多學習成長的機會。很多人對她說「國民黨已經沒有資源給妳了，妳為什麼還要留在這？」但她認為，擁有100多年的精神與經驗，就這點絕對是別的政黨所沒有的。

高為人指出，2016 年國民黨敗選之後，蔡政府成立黨產會，凍結國民黨黨產運用，在財務困頓之下，國民黨黨務運作大幅受到影響，所有部門業務緊縮，青年培育更是因此受到嚴重影響。

對此，高為人強調，國民黨前黨主席洪秀柱當年在國民黨處境困頓下，仍舉辦「武林計畫」，招募50位對政治高度熱忱的有志青年，進行了專業導師的輔導及在地方議題及政策上的研習，大大提升青年包括整體形象定位與行銷的政務實力；後續國民黨仍在財務吃緊下重啟計畫，並招募了4000多名青年同時廣辦營隊，可見國民黨在青年政務者的栽培上是很扎實的。