盧秀燕不能客串自己，陳亭妃卻可以堂而皇之演媽祖，原來NCC對「置入性行銷」的標準是，「要置入就要置入主角」，這個標準社會自有公評。不過筆者想提醒陳亭妃，政治人物適合演神明嗎？

飾演神明有許多禁忌，茹素是基本的，也要淨口、修身，畢竟雖然是「演」，演員自己也會成為神明形象的一部分。就像長期飾演媽祖的演員張如君，她非常注意自己的行為舉止，不會讓觀眾覺得說：「這樣的人也可以演媽祖喔？」

陳亭妃是攻擊性很強的政治人物，她最近的言論：「國民黨不配參加雙十國慶」、「國民黨只會讓大家更厭惡」、「地檢署不起訴，（讓朱學恆的行為）丟臉丟到國外去」，試問這是媽祖會說的話嗎，是飾演媽祖的演員該講的話嗎？

陳亭妃想飾演媽祖，就應該要把媽祖的精神，內化到自己的身口意上；如果做不到，就不應該去消費媽祖，褻瀆神明。這已經不是台南市長初選的問題，而是政治人物對神明、對信仰，有沒有一絲一毫的敬重。

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