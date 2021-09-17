國民黨主席選戰最新民調傳出孫文學校總校長張亞中躍居第一，北市議員鍾小平17日表示，傳聞若張亞中當選，民眾黨歡欣鼓舞，黨主席柯文哲會爽到中風，將更加堅定參選總統的意志。柯文哲回應，中風就不好了，至於選總統現在都不用煩惱，世事難料，民調忽高忽低看看就好。

柯文哲今赴議會施政報告，鍾小平指稱國民黨主席民調，張亞中超越前新北市長朱立倫，若張亞中當選，傳聞民眾黨歡欣鼓舞、柯文哲會爽到中風。

鍾小平表示，吳敦義擔任國民黨主席時，一直想選總統，那時蔡英文總統、柯文哲、吳敦義2019時的民調，因為國民黨大量挪移到柯身上，柯文哲遙遙領先蔡英文，如果張亞中當選主席，他要提醒韓粉不能犯傻，在天下歸心的粉絲團提到「主席支持張亞中、總統支持前高雄市長韓國瑜」，但若是張亞中當選主席，自己出來選就輪不到韓國瑜，韓就退休了。

他接著說，若張亞中當選主席，在中常會自行鼓掌通過成為總統參選人，是否更加堅定柯文哲參選總統的意志，有無具體規畫。

對此，柯文哲回應，中風就不好了，現在都不用煩惱，世事難料，人活在世界上，民調忽高忽低看看就好，現在還沒有規畫，每天過日子，2023年再來想就好。

此外，鍾小平也詢問副市長黃珊珊是否參選北市長到底，柯文哲回認為，也是明年5、6月再去煩惱，黃珊珊說，時間還很久，還沒開始想。