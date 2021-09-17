藍營流出一份TVBS所做國民黨黨員民調，候選人張亞中異軍突起，支持度奪冠，不少黨員焦慮感攀升，醞釀棄江保朱，甚至揚言張若當選將退黨。尋求連任的現任黨主席江啟臣今天表示，其實他非常有信心會連任，所以大家也不要有這些過多的擔心了。

至於張亞中粉絲列出張當選後的清黨名單，裡面有包括前總統馬英九、藍委蔣萬安等，江啟臣表示，這應該要問張亞中，如果要進行所謂的清黨，或者說清除黨內什麼餘孽之類的，對象到底是誰，他覺得也應該清楚告訴大家。

江啟臣認為，國民黨是一個團結的政黨，有過去發展很長的一段歷史，也是一個中道理性包容的政黨，如果他連任黨主席，我們需要的是更多包容，然後更多團結，這應該才是國民黨長期以來所追求的一個理念。

被問到中廣董事長趙少康昨連線幫朱立倫加油，被解讀挺朱，後來發聲明否認，江啟臣說，趙少康是我們敬重的前輩，不管在媒體在政界都有一定的影響力跟號召力，而他對時事的針砭一向也都是非常客觀公正立場。他其實過去也陸續跟趙少康都有不同的同台場合，而趙也講是希望大家都能夠加油，沒有公開挺任何一個人。

江啟臣強調，所有檯面上人物，他都會去尋求支持，但都是尊重他們個人意願。希望國民黨的黨內選舉，大家爭取支持是在公平公正機制下來完成，然後避免這些不必要的相互攻擊，也避免影響黨的形象。