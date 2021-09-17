國民黨前立委顏寬恒日前宣布將以義工的身分，參與罷免台灣基進立委陳柏惟活動，罷免案將於10月23日舉行投票，引發各界關注。對此，國民黨台北市議員陳重文表示，資深媒體人謝寒冰曾於12日在政論節目透露一個內幕，若此事為真，那就是陳柏惟自己把顏寬恒逼出來的，只會怨天怨地、怨國民黨怨顏家，完全不自我檢討，被罷免下台也只是剛好而已。

國民黨台北市議員 陳重文。(圖/翻攝自 陳重文臉書)

謝寒冰12日在政論節目表示，陳柏惟現在當然非常急，過去他表面上對顏寬恒很客氣，顏寬恒一開始也怕被講閒話，畢竟在選戰輸給陳柏惟，所以他一直不願意介入，而陳柏惟表面上客氣，但在當地卻一直散布消息攻擊顏家，讓顏寬恒很生氣，當地鄉親也覺得陳柏惟是口蜜腹劍的雙面人。顏寬恒最後是氣不過，最後才決定去當志工。

陳重文17日在臉書撰文表示，陳柏惟昨天接受媒體採訪，談到自己被罷免的問題時，將所有的過錯指向顏寬恒及國民黨，稱顏寬恒是為了搶立委補選席次，才全力圍剿他。且還稱並鬼扯國民黨擋下他所提的法案，導致他的提案都沒過，說國民黨全黨、顏家全家欺負他一人。

台中立委陳柏惟。(圖/翻攝自 陳重文臉書)

對於這說法，陳重文忍不住痛批，請問陳柏惟還有邏輯嗎？國民黨為在野黨，立委席次僅有38席，反觀執政黨民進黨立委席次高達61席。請問國民黨有什麼力量能夠擋法案？

除此之外，陳重文也說，如果謝寒冰的消息正確，那就是陳柏惟自己把顏寬恒逼出來的，又有什麼資格說全家欺負他一人？他認為，陳柏惟如果只會怨天怨地、怨國民黨、怨顏家，完全不檢討自己過去的所作所為，那他被罷免也只是剛好而已。