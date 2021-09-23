網紅「四叉貓」劉宇席接種高端疫苗後自費檢驗抗體，透露雖有抗體但數值偏低，引來衛生機關揚言開罰檢驗的醫療院所。對此，衛福部長陳時中今天表示，不反對人民有知的權利，但在解讀數據的時候要很小心，必須要有符合《醫療法》的規範才能做得好。但陳時中仍意有所指地說，目前自行檢驗的報告中，有人抗體達到4千多，所以每個人體質不一定。

網紅四叉貓因自驗接種高端疫苗後的抗體引發爭議，指揮中心表示，目前政府沒有開放一般民眾自費檢驗抗體；台北市衛生局派員前往檢驗單位禾馨診所稽查後，認定禾馨違規，依法最重可開罰25萬元罰鍰。

對此，國民黨立委李德維今質詢行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中時表示，四叉貓自行檢驗高端疫苗抗體，發現AZ、莫德納抗體都比高端多了4倍，結果診所卻要受罰，到底是民眾不能檢驗抗體，還是不能說高端差？他說，台灣是民主開放的自由國家，怎麼會規定大家不能知道自己身體的抗體有多少？

陳時中表示，很多事情在醫療行為上，還是要有某種程度的規範。基本上，他不反對人民有知的權利；但要有知的權利，在解讀數據的時候要很小心，必然要有規範，且符合《醫療法》才能做得好。

至於民眾到底能否自行檢驗疫苗抗體？陳時中說，只要符合《醫療法》就可以，有規定的項目及收費標準就可以驗。他還強調，目前自行檢驗的報告中，不是只有大家說的1／4，有一位的抗體達到4千多，所以每個人的體質不一定。