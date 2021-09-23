台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，前立委顏寬恒表示，在宣傳罷免過程中，自己目睹許多基進黨黨員如何叫囂威嚇支持罷免的志工，自己內心感到非常心痛。顏怒轟陳柏惟，民主不是叫囂大聲就贏了。

顏寬恒今（23日）在臉書發文表示，在宣傳罷免活動的過程中，自己親眼目睹了基進黨的青壯黨工，對著現場的老弱婦孺志工叫囂威嚇，實在感到非常心痛，自己本身不在乎，但純樸的長輩們沒見過這種年輕人張牙舞爪的場面，當然會害怕。

不僅如此，顏寬恒指出，前天龍井一間自助餐店的老闆娘，出外買菜時戴著罷免陳柏惟的口罩，也同樣遇到一個年輕男子一邊大吼為什麼參加罷免活動，一邊意圖扯下老闆娘的口罩拍照。老闆娘鼓起勇氣回答：「這是我的言論自由，你們是不支持民主還是不支持自由？對方這才倉皇逃逸」。

顏寬恒痛批，這些志工不過是為了家園的安康、打疫苗的權力，出來推動罷免，這是任何人都有的民主權力。顏怒轟，民主不是叫囂聲音大就贏了，基進黨反對罷免自然可以透過宣傳活動來溝通推廣，對著鄉親大喊大叫就可以抗中保台了嗎，疫苗就夠了嗎？經濟就復甦了嗎？

顏寬恒指出，陳柏惟所投下的每一票都有立院公文紀錄，不是外地來的基進黨工在街頭公開說謊就可以掩蓋的，這是網路的時代，造謠沒有效果，人人都可以自行查證。陳柏惟反對四千萬劑疫苗進口，支持進口含萊克多巴胺的美豬進口，都是記載於立院公文書清清楚楚的事實。

顏寬恒表示，自己和志工呼籲大家出來投票，這是民主的權利、是選民的自由意志，陳柏惟不也是說大家都要出來投票，讓台灣再贏一次嗎？顏認為，陳柏惟不斷讓外地來的基進黨成員騷擾、威嚇本地的鄉親志工，「是忘記了自己的口號，還是害怕想起來？就請讓選民決定，讓民主對決吧」！