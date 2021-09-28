台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，藍綠陣營進入白熱化，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，雖然民進黨說要幫陳柏惟，但目前總統蔡英文本人尚未表態，他預估，等民進黨黨內民調做出來，國慶日後態勢將會明朗。黃暐瀚並指出，陳柏惟反對疫苗加購案，導致選區選民非常不滿，成為硬傷。

黃暐瀚今（28日）在網路時事節目「鄉民大會」上表示，陳柏惟是公投案的破口，但是蔡英文挺不挺陳柏惟才是重點，目前還沒有看到，因為民進黨還在做民調，他估計等到10月10日國慶日過後，大約離罷免還有最後兩個禮拜時間，如果民調結果顯示，罷免案失敗機率較高，可能就會循高雄市議員黃捷模式，若罷免案成功機會高，就會是前桃園市議員王浩宇模式，就不再談了。

此外，黃暐瀚表示，立法院6月18日三讀通過紓困4.0預算案，國民黨團提出的加購4000萬劑充足的國際認證疫苗等案，遭民進黨團和陳柏惟封殺。黃直言，自己身為台中人，有去台中第二選區問選民對陳柏惟看法，很多鄉親對於陳柏惟當天在立法院投票反對加購4000萬劑國際認證疫苗是非常不滿的，這件事情是陳柏惟的硬傷。