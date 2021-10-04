行政院推出振興五倍券，中華郵政4日上午9時起開放電話、網路預約，不過開放時間一到系統出現異常，無法進行預約。（趙雙傑攝）

郵局五倍券線上預約系統與預約疫苗系統「1922」4日上午大當機，讓民眾抱怨連連。前民進黨立委郭正亮直言，這些問題已經不知道是第幾次發生了，他更指出，為何不把去年三倍券的預約平台改個設計讓五倍券使用就好，還要額外花9億建置新平台？這讓人不禁懷疑其中存在弊案，同時他也認為政委唐鳳應該出來解釋情況。

郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》中表示，五倍券不知道經過多少次這樣的情況，還有就是只要跟BNT有關，幾乎都是當機，而五倍券的問題是最不能原諒，因為去年就有三倍券，數位綁定說有8%，照理講可以把原來的軟體改設計就好，為何還要花9億？讓人懷疑這是不是一個弊案，而這些東西到底是不是唐鳳在主管？也要打一個問號。

郭正亮認為，以台灣軟體設計的能力，不應該發生這種事，演唱會搶票有發生這樣的事嗎？有的話怎麼賣票？還不被人家罵死，「五倍券是只要壞一次就又當機、又當機，聽到太多次了，BNT我聽到3次」，這實在是太離譜了，最近政府螺絲掉滿地的狀況很多，這只是其中一環，很不可思議，都沒人出來做解釋。

郭正亮指出，現在立法院開議了，應該請唐鳳出來解釋一下，要不然也不知道誰該解釋，這也不是衛福部長陳時中負責的，那麼多有關數位綁定的東西，比如五倍券和疫苗預約出事，總要有人出來解釋。