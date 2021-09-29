罷免陳柏惟總部26日在沙鹿市場口舉行罷免陳柏惟街頭宣講活動，江啟臣等人均出席助講。（陳淑娥攝）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，引發各界關注。對於民進黨是否會力挺陳柏惟度過罷免難關？資深媒體人韋安認為，民進黨不太可能對陳柏惟伸出援手，最多出於道義假裝救一下，而這是因為陳柏惟已成在野黨的提款機，民進黨還會想要搶著幫他付錢嗎？

韋安今(29日)在臉書上表示，民進黨不可能在罷免案中去救陳柏惟，或是只是出於對小綠的道義責任，假裝救一下、表個態，因為陳柏惟已成了在野黨最好的提款機，民進黨想要搶著幫陳柏惟付錢嗎？

此外，對於罷免案的勝算如何，前立委顏寬恒28日在網路節目《新聞不芹菜》中接受資深媒體人黃光芹訪問時坦言，一開始雖不被看好，但陳柏惟近來狀況百出，不斷檢討人民、檢討沒有投票給他的人，好像只對投給他的11萬人負責，忽視地方聲音及需求，且任內沒有做具體提案建言，反倒是在全國民生相關的疫苗採購表決投下反對票，人民怎麼會有辦法接受？

顏寬恒說，陳柏惟惹怒許多人，不斷跟民眾叫囂對幹，又欲蓋彌彰扯謊遮掩，這樣會把自己逼入絕境，讓民眾更堅決想要出來投罷免票，所以才會到現在走向五五波局勢，而罷免投票的變數在於無法預估的疫情發展，這可能會影響投票意願及結果。

同時，對於有媒體民調指罷免案不樂觀，新任國民黨主席朱立倫則批評陳柏惟「違反民意、不顧民生」，在立院脫序演出，並強調「這樣的立委一定要罷免掉！」