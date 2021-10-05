臉書旗下社群軟體周一出現全面癱瘓慘況，包括Facebook、instagram、WhatsApp與Messenger等無一倖免，這也造成臉書廣告收入銳減，短短6小時損失超過9千萬，甚至有客戶諷刺表示，「今天很多人都在搜尋，該如何投放谷歌廣告。」顯示若臉書無法妥善處理當機問題，恐造成廣告客戶流失的嚴重影響。

路透社報導，社群軟體當機對於一般民眾而言，或許只是日常中的一件小事，但對於仰賴臉書投放廣告的企業或廣告產業鏈而言，任何的斷線都會對於營收造成衝擊，有臉書的客戶商就諷刺說道，「今天很多人都在搜尋，該如何投放谷歌廣告。」若臉書無法解決當機問題，並說明發生此事的原因，可能出現客戶信心下降，甚至流失客戶的深遠影響。

此外，根據廣告效益評估機構Standard Media Index的統計，臉書是僅次於谷歌的全球最大網路廣告銷售商，因此在當機期間，臉書每小時損失約54.5萬美元（約新台幣1530萬）的廣告收入，以當機6小時以上計算，臉書損失至少9千萬的廣告收入。

目前臉書官方僅承認系統出現故障，並未正式說明當機原因及影響範圍，外媒初估至少衝擊全球30億以上的用戶。外部媒體與專家則將當機問題指向，域名系統（DNS）的設定出現故障，導致臉書各項服務的IP完全斷線。此外，有資安專家認為，臉書內部員工疏失的可能性仍高，甚至不排除有人為蓄意破壞的狀況。

有趣的是，臉書當機也讓他們的競爭對手得以大開玩笑，影音串流平台Netflix就以知名影集魷魚遊戲中的梗圖嘲諷臉書，並暗示是推特在臉書當機的狀況下，靠一己之力拯救全球用戶。