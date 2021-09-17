國民黨主席選舉9月25日投票，目前從多項媒體民調得知，自9月4日辯論會及張亞中遭移送考紀會風波後，張亞中的聲勢異軍突起。TVBS國民黨黨員最新民調顯示，孫文學校總校長張亞中以30.6%支持度領先，前主席朱立倫27.5%，現任黨主席江啟臣12.8%，前彰化縣長卓伯源0.9%。非主流的張亞中衝上第一；又根據輿情民調網站《聲量看政治》公布國民黨主席選舉4名候選人的Google搜尋聲量排名：張亞中網路聲量為63%，居第一；長朱立倫則以29%屈居第二，江啟臣6%，居第三；卓伯源則以2%排名第四。

張亞中成為民調第一，似乎與不久前韓國瑜民調第一的情況類似，靠著基層民眾的支持起家，這是對個人的崇拜？還是理想的追求？還是對不按牌理出牌勇於反抗的逆血期待？還是對於其他候選人與中國大陸互動不放心？諸多原因值得深究。

孤單一人且資源最少的張亞中，提出許多大膽且過於理想性的主張，眼看張亞中的民調越來越高，看似有當選的可能性，故令國民黨內的大老、民代、幹部和相關社團領袖們紛紛表態挺朱立倫，擔心國民黨未來選舉失利，也擔心嚇跑中間選民，更擔心明年及後年選舉因主張被抹紅。就有人直言「這次並非是統促黨主席的選舉」，張亞中的路線主張竟然給「國民黨們」如此壓力？除了凸顯黨內基層對於改革的迫切性，更值得思考「國民黨們」為何那麼擔心張亞中的統一主張？國民黨為何那麼懼統與避統？

國民黨的路線與方向始終呈現拉扯的局面，這與民進黨長期給台灣民眾、年輕族群及美、日等外部勢力洗腦的「國民黨親中舔共」為何有那麼大的出入？國民黨不是統派嗎？那麼為何要懼統避統呢？更不惜團結起來防張亞中，顯然，我們必須思考什麼是當今的中國國民黨？

當然懼統避統並不表示拒統，只是環境、條件、國民黨所處的地位及時機上的欠缺，因為台灣主流民意是維持現狀，主張不統、不獨、不武，故「國民黨們」為了迎合主流民意，擔心選票流失，迫使這些「國民黨們」不敢喊統，不敢苟同張亞中的大膽路線，甚至不惜操作棄保也要防止張當選。這與現階段中美關係、兩岸關係的情勢有著密不可分的關係，也是民進黨不斷長期給國民黨抹紅的結果。事實上，國民黨要在台灣執政就必須走中道，畢竟選民的選票牽動著政治人物的個人算計與利益，因此維持現狀的國民黨主流派絕不能接受張亞中的統一路線與主張。

此外，想要參選及求政治發展的國民黨民代們懼統避統，甚至不惜違犯黨內追求自由民主均富的一中五項願景目標，主要還是因為選票計算，擔心嚇跑中間選民，也擔心被民進黨抹紅，更擔心失去美國的信任而變成傾中的政黨；但是，國民黨也擔心內部分裂，故深藍與淺藍在論述上的拔河，展現在黨內恐懼亞中路線的實質反映上，也讓國民黨未來很難與大陸展開對話，張亞中的統與外界認知的統，內涵也並不一樣。

張亞中參選所造成的旋風，使黨內有些基層與民代們都產生恐懼，不得不紛紛表態團結反對張亞中的主張，甚至出現操作「棄江保朱」的陰謀算計，這些都足以看見台灣就連國民黨內主流也都那麼懼怕統一論述，更遑論誰統誰，主張統一等同於是票房毒藥與政治自殺。

張亞中的理想性格與大膽主張引發黨內風暴及恐懼，也讓外界看到真實的中國國民黨。「國民黨們」展現對於張亞中主張的害怕，起因於張亞中振振有辭的口才，加上基層黨員改革心切，厭惡政治權謀算計，支持一個希望；反而引發現實派、利益派及選票派的大團結，國民黨內只有反台獨、反民進黨是黨內共識，然而，路線論述恐怕永遠都難以消除差異，試問，國民黨的反應有親中嗎？如果親中何以懼統？就算不親中，民進黨難道就不會抹紅國民黨嗎？說到底，就是因為台灣多數民意拒統又懼統，迫使意圖政治大位者不得不走到中間路線，恐懼讓「國民黨們」團結反張，張亞中的参選竟然帶給黨內要角如此大壓力，這也是令人始料未及。

總之，相信黨員的自我判斷，不需要刻意操作棄誰保誰的謀略，張亞中會不會叫好不叫座？不久後就有答案，國民黨是台灣社會的縮影，就連國民黨內都是如此懼統，台灣民意懼統到底恐懼的是什麼？大陸當局必須要深思及回應，化解台灣多數民眾對統一的恐懼因素，統一主張在台灣才有正常討論的空間。

時間是檢驗真理的唯一標準，為何「國民黨們」都懼怕張亞中當選，然而張亞中民調卻能扶搖直上威脅到其他候選人，是有人刻意操作誤導與介入民調？還是國民黨內的路線很難避免分裂的命運？無論如何，四位各自具有優勢的候選人各有支持者，應當要充分尊重。支持張亞中的基層或許更多的是對於現今國民黨保守、安於現狀與算計權謀的不滿，民主無法化解差異，但可以彼此尊重。

選舉對於國民黨來說當然重要，論述理念和理想性也不能失去，如何在這中間取得平衡點，爭取最多台灣選民的支持，恐怕是現今國民黨最大的困境；民進黨長期對外對內宣傳國民黨親中，如果仔細想想，國民黨真的親中嗎？事實上大陸當局也從來沒把希望寄託在國民黨的身上。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※