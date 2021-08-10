「最美性博士」許藍方日前被週刊踢爆不倫醫師人夫，露骨的鹹濕對話流出，正宮揚言提告，但許藍方經紀人駁斥，強調一切都是捏造的。許藍方向來暢談性事，上月才批童仲彥「1夜11次」是男人之恥，童仲彥得知她陷不倫給出建議。

許藍方今（10日）被《鏡週刊》公開與人夫大尺度對話及高潮的反應，讚嘆對方床技高超，和螢光幕前的氣質形象相差甚大，引起軒然大波。不過，她上月在館長的直播中提到童仲彥「1夜11次」的戰績，忍不住諷對方很丟老師的臉，甚至脫口「男人之恥」等字眼，讓童仲彥相當不滿，特地PO文反嗆許藍方「美貌很迷人，不過，性學上的知識卻嚴重不足！」質疑女方無醫師執照又在未經診察下診斷，並於公開直播中做病理判斷，毀了自己專業又涉違法。

看在欣賞許藍方的美貌及口才，童仲彥表示暫時不會提告，但認為女方對性與愛的體認和閱讀相對單薄，提醒她應尊重並同理主體、多元，「希望日後有機會，可以多交流溝通」。

根據《鏡週刊》報導，童仲彥知道許藍方疑搭上人夫嚇一大跳，認為她是公開暢談性愛的人，應大方公開而非在直播中包裝成朋友的經驗，建議她勇敢面對官司，才能成為更好的人。