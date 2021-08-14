七夕情人節是一年之中感情能量最強的日子，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公開，4招求正緣桃花的祕法，包含把握申時接天孫水、向月老奉茶祭拜、塗指甲油開運，更能以紅筆書寫對方名字，想火速脫單不是夢！

▍1.單身者接天孫水

相傳七夕下的雨，是牛郎織女相會時流下的淚水，而織女是天帝的孫女，所以七夕雨水被稱為「天孫水」。艾菲爾老師解釋，「可在七夕當天盛接雨水裝在碗或杯子裡，再把接好的天孫水至於今年的桃花位正南方，或喜慶位東北方，讓水自然蒸發，便能增加感情運。」如果女性想要像織女一樣，擁有美麗與智慧及良好的異性緣，也可用天孫水洗臉，代表「從頭開運」。

艾菲爾老師表示，若今日沒有下雨，則可把握申時（下午3點至5點）期間，到水龍頭裝一碗水，任何容器皆可，一樣把接好的天孫水放到正南方或東北方，並在心裡默念「懇求月老賜我感情姻緣順利」，最後讓水自然蒸發，一樣可增加感情運。

▍2.有伴者加持男女感情和睦

七夕是男女增加情感的好日子，夫妻或男女朋友可以買禮物互送，或一起吃情人套餐，替感情加溫。萬一其中一方在外地，可以準備一張黃紙，用紅筆書寫對方名字49次，可以祈求愛情運，並冥想兩人未來發展，接著就可以把紙丟掉。艾菲爾老師叮嚀，只要在七夕晚上12點前做都來得及！

▍3.向月老奉茶

七夕是月下老人牽紅線的日子，也是祭拜月老的最好時機。艾菲爾老師表示，「向月老奉茶最佳時辰是下午1點至3點以及晚上7點至11點。」可泡花草茶倒在3個小杯子中，放在今年的桃花位正南方，或是喜慶位東北方，並誠心向月老禀告自己的名字、年齡、目前居住地址，說明心中理想對象的類型，說得越仔細，月老就能越快幫你牽對紅線，等待10分鐘後，再把茶水喝完，即可迎接七夕的桃花運。

▍4.指甲油開運法

下午1點至3點是七夕的吉時，可雙手塗上紅色系的指甲油，無論是大紅、桃紅、粉紅、玫瑰色皆可，來替自己增強戀愛能量、招來新桃花，若是不方便擦手的人，可以擦在腳趾上。