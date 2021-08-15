若想談一段長久的感情，雙方的愛火與條件同等重要，搜狐網命理專欄指出，白羊座、處女座、天秤座、摩羯座的人看待感情的眼光最現實，對他們來說，談愛情始於條件，若一開始就知道沒未來或困難重重，就沒繼續發展的必要。

▍1.白羊座

白羊座天生精明，自認與眾不同，他們認為社會是很現實的，如果個性又傻又天真，只會吃虧而已，因此做人做事都非常謹慎小心。在愛情方面，為了追求自己一輩子的幸福，他們會在擇偶時設下很多條件，標準非常挑剔，因為若是走錯一步，未來只更辛苦，他們心裡很清楚自己要的是什麼，也會為此而努力，看待感情的眼光非常現實。

▍2.處女座

處女座天資聰穎，擁有遠大的理想，自然擇偶標準很高，即使單身多年，他們也不願為愛犧牲或受委屈，因此處女座很難愛上一個人，長久下來，他們的眼光會越變越現實，就算因此被人看不起，處女座覺得也無所謂，更自認談戀愛要理智，該現實的時候就是要現實。

▍3.天秤座

天秤座熱愛追求美好的事物，個性向來很現實，因此戀愛動機跟一般人不同，他們認為感情就該要求門當戶對，無論是家庭背景或經濟條件都要相符才可以考慮進一步，若對方普普通通，他們根本看不上眼，因此，他們只會對條件優異的人心動。

▍4.摩羯座

剛開始談戀愛的摩羯座很單純，不會對愛情設下任何標準，願意把愛放在第一位，只要兩個人相愛就好，但若經歷過一次失敗，殘忍的現實就會讓他們一夜成長，不得不開始計較條件。對他們來說，感情永遠抵不過經濟壓力，就算雙方擁有再多的愛，最後也容易因金錢問題而反目，因此，若對方條件不夠好，他們就不會想繼續接觸。