星座運勢網站「星座上上簽」點名，白羊座、處女座、巨蟹座、天蠍座的男人交往時會給女友下馬威，看起來好像很兇猛的樣子，其實他們本性根本不是如此，私底下對女友總是非常溫柔，甚至百依百順，是大家眼中的模範男友。

▍1.白羊座

白羊男看起來很霸道，剛交往時還會故意擺臉色給女友看，其實他們內心並沒有表面看起來這麼兇狠，他們只是想要給女友下馬威，讓女友覺得他看起來很有威嚴，只要相處久了，就會發現他們私底下其實很聽話，只要在外面給他們面子，他們就會非常百依百順。

▍2.處女座

處女男很喜歡耍帥，交往後在女友面前更是極盡所能的展現自己的男子氣概，想讓對方覺得自己很厲害，甚至會下馬威，希望自己在女友眼中看起來很威猛。處女男雖然表現得很強勢，其實女友一兇就害怕，前一秒還在逞兇鬥狠，下一秒就俯首稱臣，反差非常大。

▍3.巨蟹座

巨蟹男交往初期會想要給女友下馬威，希望對方能聽自己的話，當個乖乖的女朋友，不過其實他們的性格並不強勢，相處久了就會發現他們非常溫柔，只是偶爾有點孩子氣，有時會為了小事情不開心，其他時候相處起來都非常甜蜜，剛開始交往時的大男人主義其實都是假象。

▍4.天蠍座

天蠍男控制慾很強，又很容易吃醋，所以交往初期為了展現自己的魄力，讓女友在自己的掌控中，會故意給對方下馬威，這兇猛的樣子完全不是他們的本性，只是想要展現男人的尊嚴，只要給他們充足的安全感，他們就會非常聽話，是非常好駕馭的男朋友。