每個人戀愛前後或多或少會有一定的反差值，有些人因為另一半的支持，越變越好，有些人卻會失去理智，變得患得患失，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，容易因為陷入愛情判若兩人。

水瓶座：

水瓶座單身時自我意識強烈，不會將愛情看得很重，並且認為談戀愛是自尋煩惱的行為，不過當他們陷入愛情時，會有天差地別的表現，情緒上不僅容易變得患得患失，也常常因為另一半的行為而胡思亂想，嚴重缺乏安全感。

摩羯座：

摩羯座單身時是不折不扣的工作狂，會花費大把時間在工作上，認為談戀愛是相當浪費精氣神的行為，不過當他們真正愛上一個人時，會為了有多點時間相處，刻意減少工作時間，因此如果談戀愛時，摩羯座依舊忙得不可開交，只不過是他們還不夠愛你。

射手座：

射手座單身時日子過得逍遙自在，並且認為談戀愛是件愚蠢至極的事情，不過若是陷入愛情，射手座往往會判若兩人，不僅將對方捧在手掌心上專寵，做任何決定都會提前考慮對方的想法。

雙魚座：

雙魚座單身時是個理想主義者，對於愛情有著美好的憧憬，但是戀愛之後便會逐漸認清，理想中的愛情終究只是童話故事，現實當中的柴米油鹽，也應該漸漸開始學著磨合。