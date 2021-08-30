星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、天秤座、巨蟹座的女人最在意自己的外貌和身材，她們很認真保養，也很努力維持身材，希望能在大家面前呈現最完美的樣子，絕對不讓自己有機會成為肥婆或黃臉婆。

▍1.處女座

處女女是完美主義者，對自己的要求很高，希望自己各方面都能達到心目中嚴格的標準，無論內在和外表都要完美無缺，否則她們絕對不放過自己。處女女非常在意自己的外貌和身材，如果看不順眼，就會想盡辦法達成自己的理想目標，就算過程很辛苦，她們也完全不會對自己心軟，直到鏡子裡的自己變好看了，她們才回停止折磨自己。

▍2.天秤座

說到在意外貌的星座，天秤座一定會上榜，天秤女本身底子就不錯，又懂得如何打扮自己，總是在眾人面前呈現最完美的一面。她們很重視保養，也會努力維持身材，不過並不會給自己太大的壓力，她們把美容和減肥融入生活中，給人游刃有餘的感覺。天秤女很在意自己的外貌，往往非常凍齡，年齡增長依然看起來年輕貌美，歲月彷彿不曾在她臉上留下痕跡。

▍3.巨蟹座

巨蟹女很耐看，散發著溫柔清新的氣質，她們平時很低調，相處久了就能發現她們的魅力無窮。巨蟹女對自己的外貌和身材要求很高，雖然沒有處女座那麼執著，不過會盡力讓自己維持在心目中好看的樣子，不會放任自己亂吃，也不會偷懶不保養，她們只要決定做好一件事，就會專注的執行到底，絕不放縱自己成為黃臉婆。