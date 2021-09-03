有些星座個性衝動，分手後很容易進入下一段感情，有的則是愛好自由，讓另一半沒有安全感，對方受不了而分手，但他們卻因身邊有太多異性，很快又能找到新的對象，《搜狐網》近日分享3個戀愛史非常豐富的星座，交往對象一個換一個。

1.雙子座

風象星座的雙子個性衝動，他們對於任何一段感情，都能很快的投入，不僅如此，由於他們嘴巴非常甜，經常把情話掛嘴邊，撩得另一半春心蕩漾，讓雙方感情瞬間升溫，也因為他們很會講情話，因此吸引不少異性接近，不過雙子座一旦熱情過後，屬於說走就走的類型，因此雙子座經常出現渣男渣女，前任可說是多到數不清。

2.射手座

火象星座的射手座性格衝動又愛自由，他們對生活充滿活力，永遠保持開朗的心情，因此無論走到哪裡，都是人群裡的亮點，桃花運也非常旺，身邊不乏有追求者，再者，對於射手座來說，談戀愛就像吃飯一樣簡單，不過因為他們不懂與異性保持距離，交往後總是無法給另一半安全感，久而久之就會因此分手，不過射手座身旁有許多愛慕者，使他們很快就走出感情傷痛，進入下一段感情，唯有等到他們有些年紀後，才會變得專一。

3.獅子座

火象星座獅子座非常霸道，無論在任何領域，他們總是非常出眾，極具領導力的他們也備受歡迎，自然不乏有許多追求者，而且總能吸引到各個領域的人，交際圈極廣，不過獅子座對於感情，有時會搖擺不定，會糾結不知選哪個人作為交往對象，與人在一起後又容易分手，不過一旦他們被伴侶馴服後，獅子座會收起自己的脾氣，變得非常專一，與對方一起認真的經營感情。