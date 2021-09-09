新北市幼兒園群聚案今日新增3案例，不過2例列為境外移入，1例房屋裝修工列為北市個案，今日列在新北的2例本土個案是三重的另案，新北市長侯友宜表示，兩人是朋友，因為1人到醫院就診採檢陽性，另一名朋友被匡列後也確診。

侯友宜說，三重這2例Ct值都30多以上，研判是舊案，後續會持續調查感染來源。

侯友宜也說，這次幼兒園群聚案中的2例境外移入，Ct值分別是34.6、36.6，而裝修工人是列為北市個案，Ct值24.86，其妻也是今日北市新增的個案之一。

侯友宜說，裝修工人跟幼兒園感染事件有沒有關係，要進一步疫調，目前全案匡列951人隔離中。

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