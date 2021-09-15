雙北市是全台人口最密集的都會區，但台北居大不易，北市高房價與高物價加速催化「脫北潮」，人口流向新北移居，據統計台北市去年人口外移超過4.4萬人，今年前8月也已遷出1.9萬多人。鄉林不動產研究室認為，近來大量人口往交通便捷的外圍新興重劃區的蛋白區遷移，絲毫不受政府打房與疫情干擾，顯見人口紅利成為新興區域房市剛需買盤的支撐主力。

鄉林不動產研究室指出，今年第一季全國房價平均所得比（購屋痛苦指數）為9.13倍，台北市居最高為15.54倍，新北市則約12.25倍，新北因房價較親民加上多條捷運路線建設延伸、快速道路開通，以及整體開發區及重劃區規劃等重大建設持續推動，還有大型商場進駐，吸引脫北及北漂人口移入，人口紅利帶動居住與房市需求，不受少子化及政府打房的影響，家戶數持續向上。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，新北市今年前8個月不動產交易累計達4萬2,587棟，較去年同期年增9.2%，後疫期房市明顯已回歸基本面，尤其具備人口紅利的區域買盤，更是受到強力支撐。他預料928檔期推案與銷售大增，加上年底進入交屋旺季，房市交易會更旺。

賴正鎰認為，新冠肺炎疫情與政策打炒房，原本被視為是今年影響房市的兩大隻黑天鵝，但從現況來看，房市反而因為營建工資及原料漲幅高，大家很擔心房價愈來愈貴而趕緊出手，而擔心通貨膨脹的高資產族也重新作資產配置。房地合一稅與實價登錄2.0上路2個多月來，房價與成交量持續上揚，市場爆出北台灣928推案量可能創新高的預言，其實就是建商已嗅出疫情加打房的房市沈澱之後，已有明顯的遞延性買氣。