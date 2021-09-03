星座運勢網站「同道星座查詢」分析，金牛座、巨蟹座、獅子座、摩羯座的人不擅長表達，談戀愛時往往不太會說甜言蜜語，不過他們對戀人非常寵愛，會用實際行動來表達心意，是嘴笨心暖的代表。

▍1.金牛座

金牛座比較不擅長表達，說出口的話往往是出自好意，但是卻容易被他人誤解，久而久之他們就更不願意開口了。他們在戀愛中也是如此，比較不會說甜言蜜語，不過他們會用實際行動來表達愛意，細心的照顧另一半，因此依然能維持感情的熱度。

▍2.巨蟹座

巨蟹座比較害羞內向，不太會主動爭取發言權，在戀愛中他們也不敢表白，偶爾想說情話時，看到戀人的臉又立刻變膽小，不過他們細心又體貼，會設身處地為對方著想，就算很少表達愛意，還是能從他們貼心的舉動看出他們的真心。

▍3.獅子座

獅子座性格直率，想到什麼說什麼，從來不會拐彎抹角，他們談戀愛時不太會說甜言蜜語，不過他們很寵愛另一半，為了給對方幸福，他們覺得自己辛苦一點也無所謂，只要能看到戀人的笑容，一切的付出都值得了。

▍4.摩羯座

摩羯座很容易想太多，他們總擔心自己詞不達意，說出口的話和對方內心想的有落差，為了避免誤會，他們說話之前都要在心中反覆推敲，有時候覺得太麻煩乾脆就什麼都不說。不過他們會用行動來表達自己的心意，戀人提出的要求都使命必達，和他們戀愛總能擁有滿滿的安全感。