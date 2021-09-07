星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、金牛座、天秤座平時看起來很冷靜，一旦愛上一個人就會無法自拔，他們會全心全意的付出，完全無法控制自己的愛意，甚至交往不久就動起結婚的念頭，非常癡情。
▍1.雙魚座
對雙魚座來說，愛情是最重要的事，一旦談戀愛，他們的生活就會圍繞著戀人打轉，是典型的戀愛腦，遇到和愛情有關的事情智商就立刻降低，無法明辨是非。雙魚座對愛情充滿幻想，只要進入一段感情關係中，就無法輕易割捨，就算知道對方不適合自己也會努力磨合，一旦動心就很難離開對方。
▍2.金牛座
金牛座性格穩重，看待事物的角度非常實際，他們不會輕易對任何人動心，往往需要花時間與對方相處，確認兩個人適合才會展開交往，不過他們不愛則已，一愛就非常深情，會以結婚為前提與對方相處，堅信兩個人不會分開，他們會很認真的看待兩人的關係，而且對彼此的未來充滿期待，愛上就無法自拔。
▍3.天秤座
天秤座顏值高氣質又好，桃花運很旺，身邊總是圍繞著許多追求者，因為不擅長拒絕，因此給人花心的印象，不過只要他真的動心了，就會無視身邊所有的曖昧對象，眼中只容得下自己的戀人，他們非常專情，會為了對方改變自己，甚至會為了配合對方的喜好而培養其他興趣，一旦動心就完全無法煞車。
文章來源：星座上上簽
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