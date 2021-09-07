冷戰等同於拒絕溝通，長期下來肯定會影響到雙方的感情，搜狐網命理專欄分析，摩羯座、天蠍座、巨蟹座的人只要一跟別人吵架就會使出冷戰，不僅不願溝通，還會冷眼看人，總讓人備受折磨。

▍1.摩羯座

摩羯座性格沉悶，不善於表達自己的情感，一旦與人發生爭吵時，他們首先想到的就是沉默，即使是雞毛蒜皮的小事，摩羯座也會自己胡思亂想、患得患失，腦補一堆劇情，卻不願跟對方溝通。如果摩羯座和另一半吵架，對方不主動哄他們，就容易變成冷戰，他們的個性悶騷呆板，總會把心事悶在心裡不說出來。如果摩羯座面無表情不理你，那就代表他們生氣了，但他們絕對不會說出為什麼生氣，只會冷眼看人，非常難溝通。

▍2.天蠍座

天蠍座為人善良熱情，但是很有原則，平時也不喜歡被閒雜人等打擾，當他們心情不好的時候，就會冷落身邊的人，一句話都不說，沒有特別的原因，只是不想跟對方說話而已。另外，天蠍座也不能忍受地雷被踩，當他們覺得不被重視和尊重時，就會開始冷戰，後續不會主動讓步，也不願和對方再有任何交流，非常固執。

▍3.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，溫柔善良，平時不愛吵架，但一旦與人發生爭執，卻很喜歡生悶氣。他們和你零交流並不是沒話說，只是彰顯自己怒氣的一種形式，如果你不主動把話說開，他們就會持續僵持，甚至長時間拒絕與你溝通，矛盾自然也無法化解。因為巨蟹座防備心重，是最難哄的星座，建議平時盡量不要觸及他們的底線，否則一旦冷戰起來，只會讓場面更難收拾。