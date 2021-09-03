星座運勢網站「星座上上簽」分享，摩羯座、巨蟹座、雙魚座的女人最有戀愛天賦，懂得如何散發魅力，讓異性為之瘋狂，談戀愛後又擅長經營感情，讓另一半離不開她，在戀愛方面非常有本事。

▍第三名：摩羯座

摩羯女性格穩重踏實，做事非常認真，對異性來說有一種特殊的吸引力，她們很擅長表現自己，與異性相處時也知道如何拿捏彼此的距離，總能處理好與異性之間的關係，她們不會刻意討好男人，也不會撒嬌，不過這種正氣凜然的樣子反而成為她們的特色，身邊總是圍繞許多追求者，她們處理感情時總是游刃有餘，其他人都模仿不來。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹女非常細心，平時觀察力就很強，總能在第一時間發現旁人的需求，並立刻給予回應，她們溫柔又善良，常常擔任照顧大家的角色，在愛情中也是如此，她們面對情人的改變非常敏銳，任何情緒的變化、行為的蛛絲馬跡都逃不過她的眼睛，在對方需要幫助的時候即時伸出援手，即使爭吵的時候也不會失去理性，會就事論事的與對方辯論，從不會用言語暴力傷害戀人，非常擅長經營感情。

▍第一名：雙魚座

雙魚女是名副其實的戀愛小天才，如果發現感興趣的目標，她們懂得如何展現魅力，並且暗示對方自己很搶手，用心機讓對方主動追求，一旦真的進入感情關係，她們會全心全意的投入，性格溫柔的雙魚女從來不會給另一半任何壓力，不會逼對方做東做西，總能讓戀人感覺非常放鬆，雙魚女又很擅長撒嬌，知道男人想聽什麼甜言蜜語，兩人相處時總是充滿粉紅泡泡，甜蜜又浪漫。