一段感情中，即便是很親密的另一半，也不見得能夠保證不會對你有所隱瞞，或是一輩子不離不棄的陪在你身邊。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座或許內心早已心猿意馬，但在徹底結束這段關係之前，還喜歡逢場作戲、假裝深情款款。

白羊座：

愛面子的白羊座很在乎外界的眼光，所以平常也很樂於曬恩愛，塑造自己深情的形象，即便他們當下心裡另有所屬，但因為不想當那個主動提出分手的負心漢，他們還是會選擇繼續演戲，若你還相信他們就大錯特錯了！

處女座：

理性的處女座做任何事情之前都會先考慮自身利益，擔心單方面提分手會讓對方跟自己撕破臉，造成一些無法挽回的損失，他們表面依舊會深情款款，三不五時討另一半歡心，但實際上他們早就想跟對方分手了。

天蠍座：

天蠍座看似專情浪漫，但若是遇到另一個心儀對象時，骨子裡卻是相當渴望享齊人之福，其實他們在感情中早就心猿意馬，經常趁機跟其他異性勾搭，但在另一半面前又是一副深情款款的樣子，你若是執意探究就會很失望。

摩羯座：

摩羯座做任何事情之前會考慮再三，感情同樣如此，就算對另一半沒有愛了，但怕若是輕易就提出分手，日後要想再遇到一個合適的對象並不容易，摩羯座就算心猿意馬，也會極力克制自己，裝出一副深情款款的樣子。除非他們有明確目標，且追愛成功率極高，那麼摩羯座就會火速和舊愛劃清界線。