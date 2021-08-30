搭乘飛機的座位非常重要，它不但決定了乘客在整趟航班的舒適程度，甚至還攸關飛行安全。外國一名資深機長近日回應網友提問，表示乘客在飛機上最好不要自行更換座位，因為這將影響到飛機重量和機長的控制方式，一個不小心就可能導致飛機在起飛時墜毀。

根據《LADbible》報導，日前有網友在論壇《Quora》發文詢問，為何他想要更換飛機座位會遭到空姐拒絕，這個問題引來了資深機長諾達爾（Magnar Nordal）幫忙解答，他指出乘客的位置會影響飛機的重量以及機長的控制方式，如果乘客自行更換座位，將可能讓機長設定錯誤的系統，導致飛機在起飛時墜毀。

諾達爾在回應中也分享自己曾遇到的經驗，他曾駕駛72人座的小飛機ATR 72，這個機種對重心變化非常敏感，某次原本該放在後艙的220公斤行李被改放置在前艙，副機長起飛時就發現爬升速度比正常情況還快，他不得不向前推操縱桿避免飛機失速。

還有一次有4名乘客在起飛前離開指定座位、坐到前排，副機長在仰轉（Rotate）的時候發現飛機很重，「這是一個非常危急的情況，因為跑道很短，我們不可能停得下來」。諾達爾表示，飛機一旦升空後，乘客雖然可以在上面自由活動，但沒辦法讓很多乘客更換座位，以防止危險情況發生。

這個說法得到另一名機長帕特森（Darren Patterson）支持，直言：「飛機越小，受到重量變化的影響就越大」，雖然在大型寬體飛機上，一個人的座位變化對飛機平衡的影響非常微小，但每架飛機都得在規定的飛機包線（Flight Envelope）內飛行，因此飛機上所有人和物品的重量、位置都必須納入考量。