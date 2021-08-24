每個人都有自己喜歡的一套生活方式，有些人只願平凡安穩過日子，不喜歡生活出現太多的波瀾，有些人則熱愛追求名利，不喜歡平淡無奇的生活，搜狐網命理專欄點名，獅子座、雙子座、處女座的人最不安於現狀，對於一眼望穿的未來，他們完全提不起興趣，只想不斷超越自我，闖出成功的人生。

▍第一名：獅子座

獅子座的人很有上進心，骨子裡藏著不服輸的拚勁，在職場上，他們十分有野心，萬事都要爭勝負，因此實力大大超過常人，但他們天生愛面子，個性比較虛榮，容易活在別人的眼光裡，無法忍受半點輕視。他們對於任何事情都有著強烈的危機感，深怕被別人超越、被社會淘汰、被另一半甩開，無一不令他們恐懼，因此總是很拼命生活，絕不安於現狀。

▍第二名：雙子座

雙子座愛好自由慵懶的生活模式，永遠都在追求新鮮感及刺激感，他們最討厭一成不變的生活，不願日復一日，年復一年過日子。面對未知或不安穩事物，雙子座從不害怕，因為對他們來說，有趣的冒險才是生命的意義，因此，這輩子他們總是走在最前面，從未停止進步，安於現狀自然與他們無緣。

▍ 第三名：處女座

處女座個性非常自律，自我管理能力也很強，只願意跟隨自己的意願過生活，總是渴望更上一層樓，面對自己設下的目標或理想，他們一向說一不二，使命必達，一輩子都在追求完美，堪稱自虐達人。另外，處女座挑剔人事物的功力足以讓人發瘋，導致他們身邊的人經常被逼到叫苦連天，令人壓力超大。