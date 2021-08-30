藝人KID(林柏昇)當年以4人團體「CIRCUS」聞名並出道，在圈內發展20年，從喜歡惡搞的少年變身成熟男人，以幽默又溫暖的主持風格受到觀眾喜愛，他的感情世界也相當受到關注，在與許維恩分手後，身旁終於有人陪，昨天KID在個人YouTube頻道上傳七夕情人節新片，罕見同框圈外女友「東區妹仔」，兩人被讚超配，都貼心得值得被寵溺。

KID與女星許維恩穩交近5年，多次傳出感情進階，但可惜最後仍是分手收場，而分手3年，如今許維恩再度擁抱幸福，才認戀小6歲男友王家梁2個月，就認了今年5月20日已登記結婚，而大方送上祝福的KID，也終於擁抱了新的幸福，昨晚(8/29)在個人YT頻道「野人七號部落」，上傳了新片「我的七夕情人節」，開頭就表示訂到了很難訂的飯店，因此要去載女友「東區妹仔」下班，開始他們的台中谷關情人節小旅行，KID也透露其實自己私下生活很省，但為了親愛的家人、朋友、另一半花錢，看他們開心的樣子，他反倒更加幸福。

KID難得跟圈外人女友「東區妹仔」同框。(翻攝自YT頻道「野人七號部落」)

影片中，KID開車接到女朋友後，臉上馬上噴發大大的笑容，大喊「情人節快樂」，雖然女方沒露臉，但這是小倆口難得的同框，KID表示本來是計畫帶女友去露營，共享甜蜜兩人空間，他也提前將露營車都洗刷整理好了，不料竟然下雨，因此他才換成另外一個方案，改訂女友口袋名單中一家價格偏高的搶手飯店，還真的被他訂到了，因此決定給女友一個驚喜，而這也是他們第一次精心準備一起過七夕。

KID與女友一路開心抵達目的地，享受了飯店的溫泉、和牛火鍋等，晚上盡情聊天、玩心理測驗，行程平凡簡單但卻很甜蜜，影片裡是滿滿的幸福感，而隔天女友透露早訂好了餐廳，KID開玩笑說：「晚餐給妳請好不好？」，沒想到女方一口答應表示「當然沒問題啊」，且早在KID開口前，她就把費用都付好了，讓KID聽了露出感動又寵溺的笑容，兩個人互動非常自然可愛，讓眾人直讚幸福感滿滿，「也太閃了吧」、「甜到我要哭了」、「你們兩個真的好配」，眾人都看好他們這段感情，祈願KID跟東區妹仔能長長久久，「我們願意一直被閃的」。