明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年頻傳婚姻亮紅燈，不過兩人都沒主動說明，婚姻狀態讓外界霧裡看花，而昨（14日）適逢七夕情人節，Baby在凌晨4點多時則發文：「是失眠了？還是睡醒了？」還大方公開素顏，不過黃曉明昨一整天則沒發文，夫妻隔空零互動，再度掀起網熱議。

Angelababy在昨凌晨4點多，突然在微博發文：「是失眠了？還是睡醒了？翻翻相冊有些存貨，祝大家七夕快樂」，Baby曬出多張庫存美照，其中，還有Baby的素顏自拍，只見臉上脂粉未施的Baby，雖然膚色較為暗沉以及下唇較為乾燥龜裂之外，Baby整體的皮膚狀況仍極佳。

Baby在七夕大方曬素顏。（圖／取材自Angelababy微博）

Baby事後還在留言區親切問粉絲：「你們是醒了還是沒睡呢？」而相較於Baby在七夕親民和網友互動，黃曉明則顯得安靜許多，原本幾乎每天都會發文的黃曉明，則是巧合地在昨天、七夕噤聲，不免引發外界聯想，夫妻的感情狀況再度成為話題。

儘管黃曉明和Angelababy頻被傳婚變，不過小倆口對兒子「小海綿」都相當疼愛，兩人不時被拍到各自帶兒子外出，耐心陪伴、哄小海綿。至於婚變傳言，夫妻倆對此都沒有正面回應，但小倆口今年4月才被陸媒直擊，夫妻合體帶小海綿到醫院看病，雖然黃曉明護送妻兒離開診所後，他自己再搭另一輛車獨自離去，不過一家三口難得同框，也算是以行動打破婚變謠言。