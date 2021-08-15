伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）的19歲兒子「小哈利」庾恩利，跟隨父母的腳步，在本月初以「En-Li恩利」為名開通微博帳號，宣布出道，伊能靜相當支持兒子，不時幫恩利轉發宣傳，外界日前才討論庾澄慶其實已悄悄地關注恩利的帳號，低調支持兒子，而伊能靜的丈夫秦昊，則是在恩利發第一條微博時，就轉發並貼上鼓掌的圖案，並吸引恩利也現身暖心回應：「謝謝小昊哥哥」。

小哈利過去因扮女裝而引發外界熱議，伊能靜始終站在兒子這邊，支持小哈利做自己，而隨著小哈利成年後，他不只真面目全公開，小哈利也在本月初以「恩利」之名開通微博，正式出道，伊能靜也力挺兒出道：「從今天起，你不再是媒體稱呼的“伊能靜的兒子”，你是你自己-恩利」。

伊能靜也大方和恩利合體，母子為時尚雜誌拍封面照，伊能靜喊兒子是：「最好的朋友」，而恩利則甜回：「最酷的媽媽」，相較於伊能靜高調挺兒，庾澄慶在微博雖然沒有公開互動，不過他其實已悄悄關注小哈利的帳號，低調支持恩利，對兒子的關心不言而喻。

恩利發第一條微博時，秦昊第一時間就轉發，並貼上鼓掌的圖案。（圖／取材自秦昊微博）

而伊能靜的丈夫秦昊，則是在恩利發第一條微博時，就轉發並貼上鼓掌的圖案，恩利也現身暖心回應：「謝謝小昊哥哥」，而秦昊挺恩利也獲得網大讚：「你可真的是愛屋及烏呢，好感人呀」、「一起支持小米粒哥哥」。