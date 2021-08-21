34歲大陸人氣女神楊冪2018和劉愷威離婚後，感情生活一直備受矚目，她也多次被拍到和小3歲的男星魏大勛互動親密，甚至一度傳出同居，然而楊冪7月受訪時卻暗示自己目前單身，日前又有大陸娛樂記者證實消息，表示「楊冪魏大勛已經分手」。

過去魏大勛曾多次在螢光幕前表達對楊冪的喜歡，2人因合作《密室大逃脫》熟識後，多次被拍到身穿情侶配件約會，在魏大勛生日當天，楊冪還特地搭飛機到上海為他慶生，甚至有媒體直擊2人同進同出一個社區，疑似已經同居，還傳出他們論及婚嫁的消息。

儘管緋聞傳得沸沸揚揚，雙方始終沒有出面回應過，但7月楊冪受訪時被問到感情狀態，以「斯人若彩虹，遇上方知有」形容自己，坦言自己也在等待自己的彩虹，「這真的是一件很美好的事情，雨總會停的，天晴了就會有彩虹，因為有這樣一份期待，之前的風風雨雨都不算什麼事了」。

楊冪一番話被認為是單身宣言，對此，知名娛樂記者「攝影劉大錘」證實，「楊冪魏大勛已經分手」，消息曝光後，立刻在微博掀起熱議，不少網友都嘆，「沒有想到這段還沒有公開的戀情就如此倉促地結束了」，卻也祝福楊冪可以早日找到屬於自己的幸福。