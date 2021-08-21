周日就是中元節，各家戶忙著準備普渡，難免遇上些無法用科學解釋的事情，一名網友分享，日前在普渡時，突然被一名女子討一杯「白開水」，定睛一看才發現是「母親牽著約4歲的小男孩」，讓他心頭一酸猜測是母子遇上意外一同離世，遂趕緊入內取了白開水遞上供其解渴。

這名網友20日在臉書社團《靈異公社》分享，內文提及，昨日店裡舉辦中元普渡，上完香之後，他的頭部開始感覺沉重，也察覺周圍漸漸出現好兄弟們七嘴八舌地談論聲。

原PO說，在等待祭祀的過程中時，他突然聽到一個女生的聲音，並向他說，「可以給我一杯白開水嗎？」他下意識回頭一看，映入眼簾的竟是一名媽媽緊牽著年紀約4至5歲的小男孩。

原PO頓時心頭一酸，心想大概是母子遇上意外一同離開人世，但供桌上只有擺放米酒，便趕緊回店裡裝了一杯白開水向前遞上，沒多久就聽見女子的聲音開心地說著，「有水了，快喝，媽媽餵你」，讓原PO不禁感慨，不管在哪個世界母愛都一樣偉大。

文章曝光後，截至發稿前已累積2萬位網友留下表情貼、逾1000則留言，不少網友說，「好感人」、「這是我第一次看鬼故事看到哭」、「暖心，謝謝你的善舉」、「一股說不出的心酸」、「每個你害怕的鬼，都是別人最思念的鬼。」