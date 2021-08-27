根據《TVBS》27日公布的最新六都市長滿意度民調，新北市長侯友宜滿意度79%，高居六都第一；台中市長盧秀燕為68%，高居第二。資深媒體人羅友志表示，侯友宜、盧秀燕為何民調會高，只因他們與百姓站在一起。

羅友志27日在政論節目《新聞大白話》中表示，侯友宜、盧秀燕為何民調高，就是做對了一件事情而已，也就是跟老百姓站在一起。比如行政院發言人羅秉成在胡說八道的時候，下午侯友宜馬上公布他的策略，新北加倍券最小面額僅50元，侯友宜指出，新北加倍券最小面額有50元，是讓攤商、基層老百姓可以使用。

羅秉成12日針對發現金以及五倍券的爭議表示，去年口號中，實現振興效果「好領、好用、好刺激」，比如現金沒有期限，什麼時候用不知道，但振興五倍券是有期限的，可以在短期刺激內需市場。羅友志對此酸說，當侯友宜的加倍券新聞一出現，羅秉成的新聞就沒有人要看了，因為「我都沒生機了，你給我好刺激。」一轉過頭，看到侯友宜推出的加倍券有50元，民眾就是要這種。

羅友志指出，侯友宜政治聲量第一名，是因為他跟民眾站在一起；盧秀燕也是如此，她沒有在做政治算計，只是在幫老百姓嗆中央。而行政院所推出的五倍券全部是背離民意，沒有一個是跟老百姓站在一起。