《盧秀芳辣晚報》

首批BNT疫苗提前抵台，有媒體報導，除了民間企業的奔走，總統府方面之所以會決定放行，稱最為關鍵的人物是國安會秘書長顧立雄，顧立雄認為既然疫苗是原廠出貨，即便有復必泰的字樣又有什麼關係，於是整合總統府的意見後，由顧立雄出面聯繫。中天《盧秀芳辣晚報》針對「BNT爭取到貨 你覺得是誰的功勞呢？」進行街訪民調，結果，民眾大都認為是「民間團體」；其中有民眾看到顧立雄的名字也列在選項中，直言「關他什麼事呀！」「誰是顧立雄？」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》27日針對「BNT爭取到貨 你覺得是誰的功勞呢？」進行街訪民調，一位戴眼鏡的年輕女子表示，「我覺得是民間的功勞。」一位老伯也認為，民間功勞最大，政府是被動的。一位男子則直言，「民間團體功勞比較多，政府好像還好，沒有出太多力的感覺，哈哈哈。」另一位男子也說，「拜託，民間功勞，還用說。」

有一位民眾看到街訪民調其中一個選項顧立雄，不禁回說，「誰是顧立雄？不知道他是誰，可憐他一下，投他同情票」。另一位年輕人表示，難以理解為什麼會提到顧立雄？一位民眾回得更直接：「關他什麼事呀！一點都不關他的事吧。」也有民眾說，顧立雄，不知道他在做什麼？另一位女子表示，「其實我連他是誰，我都不是很認識，顧立雄？」

有位戴眼鏡的年輕女子對此表示，關於疫苗這東西，就是很多政治操作的東西。不過，也有年輕人因為不了解整件事的原由，KUSO回說，是蔡依林、哆啦A夢的功勞。